Ballerina é eleita a melhor escola pelo 4º ano no Festival Santo Ângelo em Dança

Dois ônibus, seguidos de um comboio de quase 30 carros, conduziram o corpo de baile composto por quase 100 alunos da Ballerina.
Com 48 coreografias, nas mais diversas modalidades, ballet clássico, jazz, dança contemporânea e estilo livre, com solos, duos, trios, conjuntos e grupos, englobando desde o nível de clássico I até o nível de avançado e a turma de Formandas 2026, a Ballerina fez presença e certificou mais uma vez a qualidade do seu ensino.
Realizado por Ravadielli Arte e com sede no Centro Municipal de Eventos Hélio Costa (SESI), a 19ª edição contou com um total de 17 grupos e escolas de dança. Como jurados Jean Guerra, Monica Gross, Anna Koblova e Lívia de Oliveira assumiram a difícil missão de avaliar as mais de 200 coreografias.
Na Ballerina, foram 4 meses de trabalho contínuo, entre ensaios e aulas. “Cada bailarino nosso entregou tudo de si para que este momento fosse mágico e, com muita alegria, determinação, superando limites e rompendo barreiras a conquista do sonho se concretizou”, destaca Jacqueline Zacarias.
“Para muitos foi a primeira experiência em um festival, onde a euforia misturada a tantos outros sentimentos, os quais são difíceis de descrever com precisão, foram essenciais para que alcançássemos nossos objetivos, tanto nas apresentações quanto nas classificações”, explica a diretora e professora da Escola Ballerina.
“Nosso agradecimento à Família Azul que é composta por todos aqueles que fazem parte deste grande grupo, incentivando e apoiando seus filhos nesta arte que continua nos surpreendendo com sua beleza, e conquistando novos corações e admiradores por onde passa”, destacou a professora e diretora Jacqueline Zacarias.
E para coroar a participação da escola de dança alegretense, no domingo, a delegação fez um passeio pelas Ruínas de São Miguel das Missões, numa linda manhã de sol que pintou o céu inteiro de azul, contracenando com a cor da escola, compondo um cenário perfeito para guardar de recordação e também agradecer por mais uma viagem incrível e vitoriosa.
Confira as premiações da Ballerina:
Quinta 1º dia
Paysant- 2º
Tudo por uma nós- 1°
Capricho Espanhol- 2°
Campesino- 2°
Encontro de damas – 1º
Introspecto- 1º
Onix- 1º
Corpo livre- 1°
Além da imaginação – 1°
Em busca de- 2º
Bamboleio- 1º
Entre nós – 2°
Ecos da alma – 2°
Play time- 2°
Figuras na areia- 1º
*Indicações dos Prêmios especiais:
– Helena Goldemberg Melhor Bailarina
– Rafaela Mesquita Bailarina Revelação
– Melhor coreografia júnior Figuras na Areia
-Melhor Coreógrafo
Sexta
Amigas de Clara – 2°
Encontro de papillons- 1°
Joqueta- 2°
Bailado campestre- 2°
A pequena dama- 5°
Festa na realeza – 2°
La mascherata- 1°
Mutações – 1º
Surprise-3°
Confidências – 1°
Kitty 3°ato – 1º
Void- 2º
Despair- 4º
Rastros da ausência – 3º
Legato- 3º
Fragmentos – 2º
Sábado
Boneca bailarina- 1°
Lápis de cor – 1°
Festa das flores- 2°
Rosa de Madri – 2°
Cena espanhola – 1°
Magic ball- 1°
Penélopes mais que charmosas- 2°
Passeio com margarida- 3°
Terra à vista- 2°
Hair spray- 2°
For us- 1°
Lê jardim anime- 2º
Imersão – 1º
Horizonte mudo- 1º
O fim do silêncio – 2º
La marionete- 3°
Fotos: Escola de Dança Ballerina