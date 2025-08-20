Ballerina é eleita a melhor escola pelo 4º ano no Festival Santo Ângelo em Dança

Dois ônibus, seguidos de um comboio de quase 30 carros, conduziram o corpo de baile composto por quase 100 alunos da Ballerina.

Com 48 coreografias, nas mais diversas modalidades, ballet clássico, jazz, dança contemporânea e estilo livre, com solos, duos, trios, conjuntos e grupos, englobando desde o nível de clássico I até o nível de avançado e a turma de Formandas 2026, a Ballerina fez presença e certificou mais uma vez a qualidade do seu ensino.

Realizado por Ravadielli Arte e com sede no Centro Municipal de Eventos Hélio Costa (SESI), a 19ª edição contou com um total de 17 grupos e escolas de dança. Como jurados Jean Guerra, Monica Gross, Anna Koblova e Lívia de Oliveira assumiram a difícil missão de avaliar as mais de 200 coreografias.

Na Ballerina, foram 4 meses de trabalho contínuo, entre ensaios e aulas. “Cada bailarino nosso entregou tudo de si para que este momento fosse mágico e, com muita alegria, determinação, superando limites e rompendo barreiras a conquista do sonho se concretizou”, destaca Jacqueline Zacarias.

“Para muitos foi a primeira experiência em um festival, onde a euforia misturada a tantos outros sentimentos, os quais são difíceis de descrever com precisão, foram essenciais para que alcançássemos nossos objetivos, tanto nas apresentações quanto nas classificações”, explica a diretora e professora da Escola Ballerina.

“Nosso agradecimento à Família Azul que é composta por todos aqueles que fazem parte deste grande grupo, incentivando e apoiando seus filhos nesta arte que continua nos surpreendendo com sua beleza, e conquistando novos corações e admiradores por onde passa”, destacou a professora e diretora Jacqueline Zacarias.

E para coroar a participação da escola de dança alegretense, no domingo, a delegação fez um passeio pelas Ruínas de São Miguel das Missões, numa linda manhã de sol que pintou o céu inteiro de azul, contracenando com a cor da escola, compondo um cenário perfeito para guardar de recordação e também agradecer por mais uma viagem incrível e vitoriosa.

Confira as premiações da Ballerina:

Quinta 1º dia

Paysant- 2º

Tudo por uma nós- 1°

Capricho Espanhol- 2°

Campesino- 2°

Encontro de damas – 1º

Introspecto- 1º

Onix- 1º

Corpo livre- 1°

Além da imaginação – 1°

Em busca de- 2º

Bamboleio- 1º

Entre nós – 2°

Ecos da alma – 2°

Play time- 2°

Figuras na areia- 1º

*Indicações dos Prêmios especiais:

– Helena Goldemberg Melhor Bailarina

– Rafaela Mesquita Bailarina Revelação

– Melhor coreografia júnior Figuras na Areia

-Melhor Coreógrafo

Sexta

Amigas de Clara – 2°

Encontro de papillons- 1°

Joqueta- 2°

Bailado campestre- 2°

A pequena dama- 5°

Festa na realeza – 2°

La mascherata- 1°

Mutações – 1º

Surprise-3°

Confidências – 1°

Kitty 3°ato – 1º

Void- 2º

Despair- 4º

Rastros da ausência – 3º

Legato- 3º

Fragmentos – 2º

Sábado

Boneca bailarina- 1°

Lápis de cor – 1°

Festa das flores- 2°

Rosa de Madri – 2°

Cena espanhola – 1°

Magic ball- 1°

Penélopes mais que charmosas- 2°

Passeio com margarida- 3°

Terra à vista- 2°

Hair spray- 2°

For us- 1°

Lê jardim anime- 2º

Imersão – 1º

Horizonte mudo- 1º

O fim do silêncio – 2º

La marionete- 3°

Fotos: Escola de Dança Ballerina