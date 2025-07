Balsa do Mariano fora de operação para manutenção nesta semana

No começo desta semana, a Balsa do Mariano Pinto está passando por um processo de manutenção no casco da embarcação, serviço que demandará certo tempo por sua complexidade.

AMAI – Balsa do Mariano Pinto, informa aos usuários que utilizam os serviços de travessia que a Balsa , por problemas mecânicos e por questão e segurança, está fora de operação. A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município.

A localidade é um polo econômico bem importante para as zonas rurais, pois transportam veículos que desempenham papel crucrial na lida do agronegócio. Além disso, o local atende três Municípios: Alegrete, Maçambara e Itaqui. O corredor de transporte do local atende alguns países como, Brasil, Chile e Argentina. A Balse deve voltar a operar no fim dessa semana, segundo relatos dos coordenadores da entidade.

“A balsa terá de ser retirada da água com caminhão munck para os consertos necessários. Se tudo correr bem e o tempo permitir, no prazo talvez de 4 a 5 dias estará voltando a operar”, diz nota da entidade.