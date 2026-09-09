Balsa do Mariano Pinto retoma travessias após falta de marinheiros

9 de setembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

A Balsa do Mariano Pinto voltou a realizar as travessias pelo Rio Ibicuí após ter o serviço restrito nos últimos três dias. Durante o período, a navegação e o transporte de pessoas e itens ficaram limitados devido à falta de marinheiros para a operação da embarcação.

Com a retomada das atividades, moradores, produtores rurais e transportadores voltam a contar normalmente com a travessia, que é considerada essencial para o deslocamento na região.

A balsa é a única existente sobre o Rio Ibicuí naquele trecho e atende diariamente veículos leves, caminhões e máquinas agrícolas. O serviço possui importância para o deslocamento de moradores, além de contribuir diretamente para o transporte e o escoamento da produção rural.

A travessia também funciona como um importante corredor logístico da Fronteira Oeste, conectando diferentes áreas e contribuindo para a movimentação econômica da região.

Com a normalização do serviço, a balsa volta a garantir uma ligação fundamental para quem depende da travessia para deslocamentos, transporte de cargas e atividades relacionadas ao setor produtivo.

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