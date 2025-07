Balsa do Mariano Pinto retornou a sua atividade normal no Ibicuí

A Balsa do Mariano Pinto retornou com sua operacionalidade ao normal desde o começo desta semana. A estrutura estava passando por um processo de manutenção e ficou por volta de cinco dias sem sua funcionalidade habitual.

A Balsa do Mariano Pinto é uma das passagens de Alegrete para Itaqui e Maçambará, para aqueles que rodam pela RS-566. A associação trabalha pelo desenvolvimento da Região do Mariano Pinto, distante mais de 60 km de Alegrete. O local tem a balsa por onde passam os veículos leves e de carga que vêm de Itaqui para Alegrete ou vice versa, sendo a única passagem naquela região por sobre o Rio Ibicuí.

A direção da Balsa emitiu um comunicado que toda a operacionalidade está funcionando normal e já divulgou os preços da travessia dos veículos neste retorno. A passagem opera das 7h até às 18h com folga das 12h às 13h.

A localidade é um polo econômico bem importante para as zonas rurais, pois transportam veículos que desempenham papel crucrial na lida do agronegócio. Além disso, o local atende três Municípios: Alegrete, Maçambara e Itaqui. O corredor de transporte do local atende alguns países como, Brasil, Chile e Argentina. A Balse deve voltar a operar no fim dessa semana, segundo relatos dos coordenadores da entidade.