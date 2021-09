Balsa do Mariano Pinto vai parar devido a cheia do Ibicuí

Share on Email

Com as últimas chuvas fechando em mais de 180 milímetros todos os rios e arroios estão cheios aqui na Região.

A Balsa do Mariano Pinto é o principal acesso de veículos entre os municípios de Alegrete, Itaqui e Maçambará.

Muitos troncos de árvores estão descendo na correnteza do Rio com a força da água e, por medida de segurança, a travessia será interrompida no final da tarde deste dia 9.

O rio Ibirapuitã, em dados na manhã de hoje, está 9m35cm acima do seu nível normal de acordo com a Defesa Civil e subindo 3 centímetros por hora. Até o momento, seis famílias estão desalojadas, duas na Vila Nova que estão em barracas, uma família na Promorar que está em casa de parentes e três no bairro Santo Antônio- uma em parentes e duas em casa volantes.

A remoção das famílias foi realizada por equipes da Prefeitura. A previsão é de que a chuva retorne a partir do próximo domingo aqui na Região.

Foto de arquivo PAT