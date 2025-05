Balsa Mariano Pinto com atividade normal no feriado de 1° de maio

Mesmo no feriado do Dia do trabalhador, 1° de maio as atividades da Balsa do Mariano Pinto que faz a travessia do rio Ibicuí do Mariano Pinto às localidades de Itaqui e Maçambará vai estar operando normalmente.

A Balsa vai operar das 7h às 19h com intervalo de uma hora para o almoço. Esse é um serviço essencial aos motoristas e caminhões e outros veículos que precisam se deslocar entre os municípios de Alegrete, Itaqui, Maçambrá e vice versa inclusive para consultas médicas.

Esse serviço é administrado pela associação dos moradores da localidade que inclui os três municípios a AMMAI