Banana domina a mesa dos brasileiros, movimenta bilhões e surpreende com variedade azul

Presente na mesa de milhões de brasileiros, fruta reúne preço acessível, facilidade de consumo, diversidade de variedades e importância econômica; entre as curiosidades está a Blue Java, de casca azulada e textura cremosa.

Poucas frutas estão tão incorporadas ao cotidiano brasileiro quanto a banana. Ela aparece no café da manhã, no lanche, em vitaminas, bolos e sobremesas, mas também acompanha pratos salgados e receitas tradicionais de diferentes regiões do país.

A relação dos brasileiros com a fruta não é apenas cultural. A banana é, segundo a Embrapa, a fruta fresca mais consumida no Brasil, presente na alimentação de diferentes faixas etárias e classes sociais. O cultivo ocorre nos 26 estados e no Distrito Federal.

Os números ajudam a dimensionar a importância dessa cultura. Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, o Brasil produziu 7,046 milhões de toneladas de bananas em 2024. No mesmo ano, a cultura movimentou cerca de R$ 16,1 bilhões em valor de produção.

A fruta também tem importância social. A Embrapa estima que cerca de metade da produção brasileira esteja relacionada à agricultura familiar e destaca o preço acessível como um dos fatores que ajudam a explicar sua presença na alimentação da população.

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O dia 22 de setembro é associado ao Dia da Banana, mas a história da fruta no Brasil vai muito além de uma data no calendário.

Por que a banana se tornou tão popular?

Não existe uma única explicação para a presença tão forte da banana na alimentação brasileira. Uma combinação de características ajuda a entender esse fenômeno.

A fruta é relativamente barata, pode ser transportada com facilidade, dispensa utensílios para ser consumida e está disponível durante boa parte do ano. Além disso, adapta-se a diferentes formas de preparo.

A mesma fruta pode ser consumida diretamente, amassada com aveia, transformada em vitamina, utilizada em bolos e doces ou preparada como acompanhamento de pratos salgados.

Também existe uma forte adaptação regional. A banana-da-terra, por exemplo, é tradicionalmente consumida cozida, frita ou assada, enquanto variedades doces como prata, nanica e maçã são frequentemente consumidas in natura.

A produção espalhada pelo território brasileiro contribuiu para que diferentes variedades fossem incorporadas aos hábitos alimentares locais.

O Brasil produz milhões de toneladas

A bananicultura ocupa uma posição relevante no agronegócio brasileiro. Em 2024, foram produzidas 7.046.345 toneladas no país, de acordo com o IBGE. São Paulo liderou a produção naquele ano, com 963,6 mil toneladas, enquanto Minas Gerais apresentou o maior valor de produção.

Os dados mais recentes disponíveis na PAM mostram que, em 2025, a produção brasileira chegou a 7,289 milhões de toneladas, com valor de produção de aproximadamente R$ 16,43 bilhões.

A Embrapa coloca o Brasil entre os principais produtores mundiais. A instituição informa que o país ocupa a quarta posição mundial, atrás de Índia, China e Indonésia, embora a posição possa variar conforme o ano e a fonte estatística utilizada.

Não existe apenas uma banana

Apesar de parecer uma fruta única para quem a encontra nas prateleiras dos supermercados, a banana reúne dezenas de cultivares e diferentes grupos genéticos.

No Brasil, algumas das variedades mais conhecidas são:

Banana-prata – de sabor característico e bastante consumida in natura, também é utilizada em diversas receitas.

Prata-Anã – cultivar de grande importância para a bananicultura brasileira. Segundo a Embrapa, sua adoção representou uma mudança importante na produção nacional, por apresentar características agronômicas e de qualidade dos frutos que favoreceram sua expansão.

Nanica ou Caturra – pertence ao grupo Cavendish e é uma das bananas mais encontradas no comércio brasileiro. Apesar do nome, a bananeira apresenta porte elevado.

Nanicão – também pertence ao grupo Cavendish e possui importância comercial.

Banana-maçã – geralmente menor, apresenta aroma e sabor característicos.

Banana-ouro – pequena e bastante doce, costuma ser consumida diretamente.

Banana-da-terra – possui maior quantidade de amido e é tradicionalmente utilizada cozida, frita ou assada.

A classificação, porém, é mais complexa do que os nomes populares sugerem. A maioria das bananas cultivadas surgiu a partir de combinações envolvendo principalmente as espécies Musa acuminata e Musa balbisiana. Existem cultivares diploides, triploides e tetraploides, além de diferentes grupos genéticos.

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E a banana azul? Ela existe

Entre as inúmeras variedades de banana, uma chama atenção pela aparência incomum: a Blue Java, também conhecida como banana-azul ou banana-sorvete.

Não se trata de uma banana artificial ou de uma fruta tingida. É uma cultivar/híbrido relacionada à diversidade genética formada principalmente por Musa acuminata e Musa balbisiana, espécies que estão na origem de grande parte das bananas cultivadas.

A característica que mais chama atenção aparece na casca, especialmente quando o fruto ainda está verde. Ela pode apresentar uma tonalidade azulada ou azul-prateada, associada à presença de uma camada natural de cera na superfície.

Com o amadurecimento, a aparência muda.

Mas a Blue Java não chama atenção apenas pela cor. A polpa é conhecida por sua textura cremosa, razão pela qual a variedade ganhou o apelido de “banana-sorvete”. O sabor é frequentemente descrito como lembrando baunilha.

A variedade é cultivada em algumas regiões tropicais, mas está longe de ter no Brasil a mesma presença comercial das bananas prata, nanica, maçã e outras cultivares tradicionais.

O que há de nutritivo na banana?

A banana é uma fonte de carboidratos e também fornece fibras, potássio, magnésio, vitamina C e vitamina B6, entre outros nutrientes.

A composição varia conforme a cultivar e o estágio de amadurecimento.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 100 gramas de banana-prata crua fornecem aproximadamente 98 kcal, 26 gramas de carboidratos e 2 gramas de fibras. A mesma quantidade apresenta cerca de 411 mg de potássio.

A banana-ouro, por exemplo, apresenta composição diferente. Na mesma base de 100 gramas, a TACO registra cerca de 112 kcal, 29,3 gramas de carboidratos e 2 gramas de fibras, além de aproximadamente 470 mg de potássio.

O potássio participa de funções importantes do organismo, incluindo o funcionamento normal dos músculos e do sistema nervoso. As fibras, por sua vez, fazem parte de uma alimentação equilibrada e contribuem para o funcionamento intestinal.

Isso não significa, porém, que a banana deva ser tratada como um alimento milagroso. Seus efeitos nutricionais devem ser considerados dentro do conjunto da alimentação, e a quantidade consumida também importa.

Verde e madura: o que muda?

O amadurecimento modifica significativamente as características da fruta.

Quando ainda está verde, a banana apresenta maior proporção de amido. Durante o amadurecimento, parte desse amido é transformada em açúcares. É por isso que a fruta vai ficando progressivamente mais doce e macia.

A mudança também altera a textura e a forma como a banana é utilizada na cozinha.

É justamente essa característica que permite que a mesma fruta seja aproveitada em diferentes estágios: da banana verde utilizada em preparações culinárias até a fruta madura consumida diretamente ou empregada em doces, vitaminas e bolos.

Uma fruta que atravessou séculos e se incorporou ao Brasil

A banana tem origem provável no Sudeste Asiático e no oeste do Pacífico e é cultivada há milhares de anos em diferentes regiões tropicais.

No Brasil, a história é anterior à chegada dos portugueses. De acordo com a Embrapa, povos indígenas já cultivavam a fruta quando os portugueses chegaram, em 1500. A bananicultura como atividade agrícola organizada se desenvolveu posteriormente, com registros apontando o início dessa produção por volta de 1820.

Desde então, a banana deixou de ser apenas uma cultura agrícola para se tornar parte da alimentação cotidiana brasileira.

Hoje, ela está nas feiras, supermercados, propriedades rurais e cozinhas de praticamente todo o país. É consumida de diferentes maneiras e representa uma cadeia produtiva que envolve grandes produtores, pequenos agricultores e agricultura familiar.

Da tradicional banana-prata à nanica, da banana-da-terra à pequena banana-ouro — e até a curiosa Blue Java — a fruta que parece simples à primeira vista reúne uma diversidade muito maior do que revela sua aparência.

Talvez esteja justamente aí uma parte da explicação para sua presença tão forte no Brasil: é uma fruta acessível, versátil, produzida em grande escala e capaz de ocupar diferentes lugares na mesa brasileira.