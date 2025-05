Bancada do PL viabiliza emenda para compra de viatura blindada para combater o abigeato em Alegrete

Na solenidade de posse do Delegado Jair Francisco dos Anjos, na Câmara de Vereadores, que assumiu a titularidade da 2° Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato a bancada do PL, entregou uma emenda parlamentar no valor de $ 400 mil reais, do Deputado Federal Ubiratan Sanderson. A verba será destinada a aquisição de uma viatura 4×4 semi blindada.

“Essa solicitação foi uma demanda da Associação dos Arrozeiros de Alegrete à bancada do PL local, integrada pelos vereadores Leandro Menegheti e Vagner Fan.

Entrega do documento da emenda ao novo Delegado da DECRAB Alegrete

O presidente do PL, de Alegrete, Alexandre Machado articulou a demanda que será atendida no orçamento de 2025. A viatura vai agilizar o serviço das forças policiais na imensa extensão territorial para o combate ao crime de abigeato”, ressalta Meneghetti.

Também se fizeram presentes os representantes do Ministério Público, Agentes Policiais, Oficiais e Praças da Brigada Militar, autoridades Municipais e do Poder Legislativo e Representantes de Entidades Civis Organizadas.