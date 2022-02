Banco de Alimentos arrecadou mais de meia tonelada de gêneros alimentícios

Continuando o trabalho de combate à fome em Alegrete, com o Banco de Alimentos de Alegrete, os voluntários realizaram no último dia 05, em conjunto com a Rede de Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, a campanha do “ sábado solidário” com a arrecadação de alimentos nos mercados Nacional e Peruzzo.

A campanha contou com o importante apoio do Lions Club Alegrete, Lions Club Ibirapuitã, Rotary Club Alegrete Sul, Grupo Escoteiro Honório Lemes e outros voluntários.

Nesse trabalho foram arrecadados 588 kilos de alimentos que serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em áreas de risco cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete.

Banco de Alimentos de Alegrete

A prioridade são as famílias com muitas dificuldades e que tenham filhos. O Banco de Alimentos busca fazer tudo com muito equilíbrio e os que recebem um mês, às vezes não recebem no outro, porque tem muitas pessoas passando dificuldades alimentares em Alegrete.

O Banco de Alimentos de Alegrete consolida, assim, sua missão no combate à fome, levando esperança para as famílias que passam por esta dificuldade com a falta de alimentação nestes momentos de pandemia, diz Adão Roberto Rodrigues que integra o Banco.

Doações de alimentos podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Maquinas, Condomínio Vasco Alves e Ergomed.

Próximas atividades de arrecadação do Banco de Alimentos de Alegrete:

08 de março de 2022 – Sábado Solidário



Maiores informações ligue (55) 999566385

BANCO DE ALIMENTOS DE ALEGRETE – COMBATENDO A FOME E LEVANDO ESPERANÇA.

BANCO DE ALIMENTOS ARRECADA 588 KILOS NO SABADO SOLIDÁRIO

Continuando o trabalho de combate a fome no Alegrete, o Banco de Alimentos de Alegrete realizou no dia 05/02/202, em conjunto com a Rede de Bancos de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, a campanha do “ sábado solidário” com a arrecadação de alimentos nos mercados Nacional e Peruzzo.

A campanha contou com o importante apoio do Lions Club Alegrete, Lions Club Ibirapuitã, Rotary Club Alegrete Sul, Grupo Escoteiro Honório lemes e outros voluntários.

Foram arrecadados 588 kilos de alimentos que serão distribuídos as famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em áreas de risco cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete.

O Banco de Alimento de Alegrete consolida, assim, sua missão no Alegrete de combater a fome, levando esperança para as famílias que passam por esta dificuldade com a falta de alimentação nestes momentos de pandemia.

Doações de alimentos podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Maquinas, Condomínio Vasco Alves e Ergomed.

Próximas atividades de arrecadação do Banco de Alimentos de Alegrete:

08 de março de 2022 – Sábado Solidário

Maiores informações ligue (55) 999566385

BANCO DE ALIMENTOS DE ALEGRETE – COMBATENDO A FOME E LEVANDO ESPERANÇA.