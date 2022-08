Banco de Alimentos de Alegrete elege nova diretoria

Share on Email

Na última terça-feira (9), o Banco de Alimentos de Alegrete empossou a nova diretoria da entidade.

O encontro ocorreu no salão social da AABB, onde foram realizados os atos oficiais de fundação, aprovação de Estatuto, eleição e posse do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Responsável pelo “Sábado Solidário”, projeto que arrecada alimentos nas entradas dos principais supermercados de rede do município, O Banco de Alimentos de Alegrete continua suas ações de combate à fome. A instituição possui um cadastro de famílias de zona ribeirinha que são abastecidas com cestas básicas conforme cronograma do Banco.

A nova diretoria traz a frente do Conselho de Administração o presidente Altemir Pedroso Ferreira; Vice Presidente – Décio Sampaio Peres; Tania Pacheco; Cynara Pereira Ramos; Quelci Pedroso; Rossandra de Sales Alves Prates; Juliano Pereira Duarte; Adão Roberto Rodrigues; Luis Antonio Santi; Carlos Jeronimo Sodré Bilheri; Paulo Roberto Machado Ribeiro e Ivan Rocha dos Santos.

O Conselho Fiscal será presidido por Valdir Vaz de Freitas; 1º Titular – Curt Kullmann;

2º Titular – Paulo Juares Canto Monteiro; 1º Suplente – Daniel Gonçalves Corrêa Honório e 2º Suplente – José Claudio Izolan.

A diretoria executiva está a cargo do Diretor Presidente – Adão Roberto Rodrigues;

Diretor Vice Presidente-Pedro Alex Peres Bittencourt; Diretora Técnica-Cynara Pereira Ramos; Diretora Abastecimento-Quelci Pedroso; Diretor Financeiro-Carlos Jeronimo Sodré Bilheri e Diretor Operações-Paulo Roberto Machado Ribeiro.

Foto: reprodução