Banco de Alimentos entregou cestas básicas a três bairros da Zona Leste

O Banco de Alimentos de Alegrete realizou nesta segunda-feira (29), mais uma entrega de alimentos às Associações Comunitárias, atendendo, desta vez, famílias dos Bairros Honório Lemes, Airton Senna e Promorar.

Essa ação visa procurar atender quem mais precisa de ajude com alimentos.

Foram realizados, também, novos cadastro de famílias que estão em situação de vulnerabilidade e buscavam apoio na doação de alimentos do banco.

O Banco de Alimentos de Alegrete está participando das ações do Natal do Bem, atividade da Rede de bancos de Alimentos e da RBS TV que visa arrecadar alimentos para a distribuição as famílias em situação de vulnerabilidade social de Alegrete.

O Banco de Alimentos de Alegrete conta com o apoio também das seguintes instituições: Consulado do Internacional; Lions Club Ibirapuitã; Lions Club Alegrete; 6º RCB; 10º Blog; 12º BEComb; Associação dos Arrozeiros de Alegrete; CAAL; UNIPAMPA; Centro Empresarial de Alegrete; Rotary Club Alegrete Sul; Rotary Club Alegrete Norte Centro; Grupo Escoteiro Honório Lemes; 4ª Região Tradicionalista; Lojas Quero Quero; Ergomed; Dr.Décio; Casa do Frango; AABB-Alegrete; Unimed; Condomínio Vasco Alves; Nutricionista Quelci Pedroso; Assistente Social Cynara Ramos; Bilheri Contabilidades; Jornal Gazeta de Alegrete; Jornal Em Questão; Portal Alegrete Tudo; Portal Web Alegrete, Radio Sentinela FM, Jornal Expresso Minuano; Radio Alegrete; Radio Nativa FM; Rádio Gazeta de Alegrete, Jornalista Alair Almeida e Jornalista José Antonio Gonçalves.

ONDE DOAR:

Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Ótica Santa Luzia, Figuera Máquinas, Corpo de Bombeiros de Alegrete, 10º Blog, 6º RCB, 12º BEComb, Condomínio Vasco Alves.

Próximas atividades:

30 de novembro de 2021 – Dia de Doar – incentivo a doação;

04 de dezembro – Sábado Solidário – arrecadação nos mercados;

11 de dezembro – Drive Tru da arrecadação;

18 de dezembro – Cavalgada do Bem, com arrecadação de alimentos – Concentração: CTG Farroupilha;

Mais informações – 999566385