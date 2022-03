Banco de Alimentos faz doações para mulheres em situação de vulnerabilidade

Na Semana da Mulher 2022, e continuando o trabalho de combate a fome em Alegrete, o Banco de Alimentos de Alegrete realizou a entrega de cerca de uma tonelada de alimentos, especialmente às famílias lideradas por mulheres e em situação de vulnerabilidade social residentes em áreas de risco de diversos bairros de Alegrete. Segundo Adão Roberto Rodrigues, coordenador do Banco de Alimentos em Alegrete, grande parte das famílias cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete, têm a mulher como líder e fonte de renda familiar através do seu trabalho.

Voluntários atenderam mulheres em vulnerabilidade social

“Com esta ação, desejamos parabenizar todas mulheres pelo seu dia, comemorado dia 8 de março, principalmente às mulheres atendidas, as colaboradoras e voluntárias através do Banco de Alimentos de Alegrete, que vencem suas lutas diárias. Que Deus continue abençoando cada uma com seu melhor”, ressaltou o coordenador.

O Projeto já tem mais de 21 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Em Alegrete é possível ajudar o projeto. Para doações ligue 999566385.

Dia 2 de abril, acontece o Sábado Solidário com arrecadação de alimentos nos supermercados Nacional e Peruzzo.