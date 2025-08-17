Banco de Alimentos recebe apoio do Rotary Sul em campanha de doações

A ação ocorreu das 9h às 17h, em um mercado da cidade, com a arrecadação de alimentos junto à comunidade.

Durante a iniciativa, integrantes do Rotary dialogaram com moradores e divulgaram informações sobre as atividades desenvolvidas pelo clube em Alegrete. O Banco de Alimentos é uma iniciativa da sociedade civil e atua no combate à fome, destinando doações a famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente em áreas de risco.

As contribuições podem ser feitas por meio de doações diretas na Central de Doações, localizada na Loja Fighera Máquinas, na rua General Sampaio, 674, no Centro de Alegrete. Também estão disponíveis o contato telefônico (55) 99956-6385, o e-mail [email protected] e a chave PIX CNPJ 49768420/0001-01.

O Rotary Club Alegrete Sul, presidido por José Maria Hernandes Leite, foi fundado em 12 de novembro de 1969 e integra o Rotary Internacional, organização presente em mais de 34 mil clubes em diferentes países. Atualmente, são cerca de 1,3 milhão de associados em todo o mundo.

Mais informações sobre as atividades do Rotary Club Alegrete Sul podem ser obtidas pelo telefone (55) 99956-1964.