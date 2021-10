Banco de Alimentos de Alegrete recebe R$ 10 mil para compra de cestas básicas

O Banco de Alimentos de Alegrete recebeu da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul a doação de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para a compra de cestas básicas.

A notícia foi repassada pelo Presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, Paulo Bernhard que destacou o trabalho que está sendo desenvolvido no município para a organização e efetivação do projeto do Banco de Alimento.

O recurso doado faz parte do resultado da campanha “DOE AQUI”, realizada pela Rede, no site do Banco de Alimentos. Para o coordenador local do projeto, Adão Roberto, o recurso doado será convertido em cestas básicas e entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em comunidades localizadas em área de risco afetadas periodicamente por inundação ou enxurrada de Alegrete.

O Bancos de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social, que mais necessitam deste apoio.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete, que iniciou em 25 de janeiro de 2021, numa reunião no Centro Empresarial de Alegrete, já conta com apoio de diversas instituições parceiras.

Desde o início das doações, o Banco de Alimentos de Alegrete já entregou à comunidade mais de uma tonelada de alimentos.

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul. A Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Maiores informações: (999566385).

Foto: Banco de Alimentos de Alegrete (divulgação)