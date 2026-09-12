Banco de Alimentos vai arrecadar doações, neste sábado, para ajudar famílias em vulnerabilidade de Alegrete

Neste sábado, 12 de setembro, o Banco de Alimentos de Alegrete realiza mais uma edição do Sábado Solidário, mobilizando a comunidade para arrecadar alimentos nos supermercados para ajudar quem mais precisa, de acordo com Adão Roberto Rodrigues.

A solidariedade ganha força com a união do Grupo Escoteiros Honório Lemes, Rotary Club Alegrete Sul e lideranças comunitárias, todos juntos por uma causa maior: combater a faltaa de alimentos e levar esperança às famílias em situação de vulnerabilidade aqui de Alegrete..

Cada alimento doado representa mais do que uma refeição. Representa cuidado, dignidade, amor e esperança, destacam os clubes de serviço.

O Banco de Alimentos de Alegrete é uma iniciativa da sociedade civil que trabalha para fortalecer a segurança alimentar, atendendo especialmente famílias que vivem em áreas de risco e enfrentam dificuldades.

Alegrete pode fazer a diferença.

Se cada pessoa contribuir com um pouco, juntos podemos fazer muito. Doe, faça a sua a parte desta corrente de Solidariedade

(55) 99956-6385

DOAÇÕES PELO PIX:

Banco de Alimentos de Alegrete. CNPJ: 49.768.420/0001-01

Central de Doações: Loja Fighera Máquinas; General Sampaio, 674 – Centro

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