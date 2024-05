Bancos oferecem pausa no financiamento imobiliário nas cidades afetadas pela enchente no RS

Em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, os bancos estão oferecendo uma série de condições especiais para clientes que foram afetados. Entre essas medidas, uma das mais relevantes é a pausa no financiamento imobiliário, já que a prestação da casa própria costuma comprometer parte significativa da renda das famílias.

Ao menos cinco instituições financeiras do Rio Grande do Sul oferecem opção aos seus clientes

Caixa Econômica Federal

As agências doa Caixa disponibilizam a possibilidade de fazer uma pausa de até seis meses no pagamento das parcelas do financiamento habitacional nas regiões atingidas pelas enchentes. Essas prestações também podem ser incorporadas no saldo devedor de clientes inadimplentes. Para solicitar a pausa, o cliente deve acessar o “Alô Caixa”, pelos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0 104 (demais regiões), ou procurar uma agência do banco.

Banrisul

O Banrisul está disponibilizando carência no pagamento de três parcelas dos financiamentos imobiliários para imóveis situados no Rio Grande do Sul. Mesmo com a medida, o prazo de vigência do contrato não será alterado, já que os valores das prestações prorrogadas serão diluídos nas parcelas seguintes.

A solicitação pode ser feita pelo cliente diretamente no aplicativo Banrisul. Na impossibilidade de acessar a plataforma, o pedido pode ser realizado nas agências.

Banco do Brasil

Clientes do Banco do Brasil (BB) têm acesso à repactuação de até quatro parcelas de capital e encargos básicos das operações de financiamento imobiliário e empréstimo com garantia de imóvel. As prestações pausadas serão transferidas para o final do cronograma de pagamento. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo ou pelos demais canais de atendimento do banco.

Itaú

Neste momento sensível, para clientes das regiões impactadas que possuem financiamentos imobiliários, o banco ampliou a possibilidade de suspender o pagamento de duas para até três parcelas, por meio do “Pula Parcela”. Ao optar por essa funcionalidade, o valor das parcelas puladas é diluído nas seguintes. A contratação pode ser realizada através do aplicativo Itaú.

O banco informa, ainda, que as solicitações podem ser feitas pela central de atendimento, via WhatsApp 4004-4828 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 970 4828 (para demais localidades). Mais informações podem ser obtidas pelo site.

Santander

Clientes do Santander que tiverem crédito imobiliário ou garantia de imóvel (Usecasa) e estiverem com as parcelas em dia (ou até duas parcelas vencidas com até 50 dias) podem solicitar a prorrogação das próximas duas prestações por até 60 dias. Durante esse período, os juros serão acrescidos ao saldo devedor. No entanto, a medida não se aplica a quem utiliza o FGTS para pagamento ou se restam apenas duas parcelas. A solicitação da prorrogação pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo.

Com informacões da CNN