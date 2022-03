Banda de Kauan Furacão compra pilchas novas para tocar na Campereada

Share on Email

Na noite de domingo(1°), o cantor Kauan Furacão e a banda investiram cerca de R$ 2,5 mil em pilchas novas, em Alegrete.

A compra foi para apresentação no palco da 42ª Camereada Internacional de Alegrete.

Cantor do hit “Vagabundo Chora”, causou polêmica em abril de 2019 ao reclamar dos patrões de CTG que o obrigavam a vestir bota e bombacha .

“Não gosto de usar pilcha, nunca fez parte do nosso segmento. É uma falta de respeito com a gente (a obrigação de vestir o traje)”, desabafou em vídeo. Agora, afirma estar em novo momento da carreira, simbolizado pela hashtag “#EuSoudoSul”

Outro talento famoso do gauchismo que faz parte da banda de Kauan, é o gaiteiro de Caxias do Sul Arthur Calgaro, que viralizou ao tocar gaita e dançar chula, ao mesmo tempo, com o parceiro Teixeirinha.

A 42ª Campereada está acontecendo desde o último dia 24 e termina na próxima quinta-feira(3). Kauan Furacão foi a antepenúltima banda a se apresentar no palco de um dos maiores eventos tradicionalistas do Rio Grande do Sul.

A Campereada envolve provas campeiras, artísticas e culturais no Parque Doutor Lauro Dornelles.

Com informações Giovani Grizzotti