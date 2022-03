Banda de Kauan Furacão compra pilhas novas para tocar na Campereada

Share on Email

Banda de cantor que reclamou da bombacha, comprou pilchas novas para tocar na Campereada Internacional de Alegrete.

Na noite de domingo(1°), o cantor Kauan Furacão e a banda investiram cerca de R$ 2,5 mil em pilchas novas, em Alegrete.

A compra foi para apresentação no palco da 42ª Camereada Internacional de Alegrete.

Cantor do hit “Vagabundo Chora”, causou polêmica em abril de 2019 ao reclamar dos patrões de CTG que o obrigavam a vestir bota e bombacha .

“Não gosto de usar pilcha, nunca fez parte do nosso segmento. É uma falta de respeito com a gente (a obrigação de vestir o traje)”, desabafou em vídeo. Agora, afirma estar em novo momento da carreira, simbolizado pela hashtag “#EuSoudoSul”

Outro talento famoso do gauchismo que faz parte da banda de Kauan, é o gaiteiro de Caxias do Sul Arthur Calgaro, que viralizou ao tocar gaita e dançar chula, ao mesmo tempo, com o parceiro Teixeirinha.

A 42ª Campereada está acontecendo desde o último dia 24 e termina na próxima quinta-feira(3). Kauan Furacão foi a antepenúltima banda a se apresentar no palco de um dos maiores eventos tradicionalistas do Rio Grande do Sul.

A Campereada envolve provas campeiras, artísticas e culturais no Parque Doutor Lauro Dornelles.

Com informações Giovane Grizzosti