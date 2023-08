Banda do Clube de Desbravadores Falcão Dourado é reativada em Alegrete

A banda é formada por alunos da Escola Waldemar Borges, Lauro Dorneles , Saint Pastous , Freitas e jovens do Assentamento no Passo Novo. Além da banda, o clube passou por uma reativação e os encontros na Igreja Adventista do 7º Dia, ocorrem na rua Otávio Emílio Guterres, no Bairro Dr Romário.

Segundo o coordenador, Nilo do Canto, os ensaios acontecem aos domingos e invadem a noite. “Estaremos na passeata quebrando o silêncio e desfile”, refere-se ao desfile da Semana da Pátria. Ele salienta que interessados em compor a banda, devem comparecer na sede do bairro para inscrições.

O objetivo é trabalhar em equipe e ser uma entidade útil para a comunidade. Em Alegrete participam juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos e o município conta com três clubes.

Falcao Dourado, situado na rua Otávio Emílio e Guterres na IASD Romário sendo a maioria dos integrantes estudantes do educandário( Emeb Waldemar Borges). Com reuniões principalmente no domingo, das 15h30min às 18h30min.

Alegrete também conta com os Clubes de Aventureiros trabalhando meninas e meninos de 5 a 9 anos. O projeto Construindo o Amanhã está localizado na Rua Bento Manoel, com reuniões aos sábados a tarde das 15h às 17h30min sob a tutela de Tiago e Gabriela Santana. O Clube Pequeninos da Fronteira desenvolve atividades na rua Joaquim do Prado Lima, aos sábados das 15h às 17h30min, coordenados por Ariella Silva e Patrícia Dias e equipe.

Fotos: reprodução