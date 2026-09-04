Bandas do Honório Lemes afinam o ritmo para acompanhar a escola e o Polo do Durasnal na caminhada cívica

Além dos alunos e de toda comunidade escolar, que se engajam nas atividades da Escola, um dos orgulhos da EMEB Honório Lemes é a sua banda musical que vem ensaiando há tempos para conduzir toda escola no dia de sua caminhada cívica, no dia 6 de setembro, informa o diretor Carlos Dorneles. Ele disse que numa parceria com Polo do Durasnal, no dia 5, a banda do Honório Lemes vai acompanhar a passagem dos estudantes da EMEB João André Figueira na caminhada cívica de 2026.

Mais uma vez, vamos mostra à comunidade alegretense uma escola viva com muitas aprendizagens e alegria. A escola vem com todos seus projetos e caracterizações, conforme os temas do ano. Outro destaque, é a banda Mirim que vem à frente da escola com cinco músicas novas, e fechando o desfile a banda musical HL, com um repertório inédito executado pelos músicos da banda”, destacam os gestores.

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Neste ano, as bandas da escola estão ensaiando de duas a três vezes por semana e, nos sábados, o grande ensaio geral para as duas bandas, sob a organização de Vanessa Cazabonet e Elizandra Cazabonet, maestro da banda Mirim, Claiton Penna; responsável pela banda sênior, Diego Cardoso e responsáveis técnicos de pelotões de bandeiras e corpo coreográfico, Fabrício e Fernando.

As duas bandas vão participar no próximo dia 27 de setembro em Uruguaiana, Banda Mirim e nos dias 10 e 11 de outubro em Erechim, bandas Mirim e Rudimentar; 31 de outubro e 01 de novembro, de festival em Rio Grande com Banda Sênior, Banda Rudimentar e banda Mirim