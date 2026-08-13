Bandeira amarela está valendo em agosto, mas bônus de Itaipu traz alívio temporário na conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a bandeira tarifária de agosto de 2026 permanecerá amarela, repetindo o cenário registrado em maio, junho e julho. A mudança está relacionada às condições menos favoráveis de geração de energia durante o período seco.

Com a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, aumenta a necessidade de utilização de usinas termelétricas, que possuem custos de geração mais elevados. Esse cenário é refletido no sistema de bandeiras tarifárias.

Quanto aumenta a conta com a bandeira amarela?

Com a bandeira amarela em vigor, haverá um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O valor é calculado de acordo com o consumo de cada unidade. Assim, quanto maior o consumo de energia, maior será o impacto da bandeira sobre a fatura.

O sistema de bandeiras tarifárias funciona como um mecanismo de sinalização ao consumidor. A cor definida pela ANEEL indica as condições de geração de energia e os custos envolvidos naquele período.

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A bandeira verde representa condições favoráveis e não gera cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam custos maiores de geração e acrescentam valores à conta.

Bônus de Itaipu reduz impacto em agosto

Apesar da cobrança adicional da bandeira amarela, agosto também terá um fator de alívio para parte dos consumidores: o bônus de Itaipu.

A ANEEL aprovou um crédito de R$ 872,1 milhões, que será repassado aos consumidores elegíveis por meio das próprias contas de energia.

O crédito será aplicado automaticamente nas faturas emitidas entre 1º e 31 de agosto, sem necessidade de cadastro ou solicitação por parte do consumidor.

O benefício contempla consumidores residenciais e rurais que atendam aos critérios estabelecidos para recebimento do bônus, especialmente aqueles que registraram baixo consumo de energia no período considerado.

Como funciona o bônus?

O bônus é resultado do excedente financeiro da Itaipu Binacional, usina administrada conjuntamente pelo Brasil e pelo Paraguai. Parte dos recursos é devolvida aos consumidores por meio de créditos nas faturas.

O valor recebido por cada unidade consumidora varia conforme o consumo e os critérios definidos para a distribuição do benefício.

Na prática, o consumidor que tiver direito ao bônus verá o crédito diretamente na conta de luz de agosto. Não é necessário procurar a distribuidora ou fazer qualquer solicitação.

Alívio será temporário

O bônus de Itaipu também deverá produzir um efeito temporário sobre os índices de inflação. Segundo avaliação do IBGE, a redução provocada pelo crédito nas contas de energia tende a aliviar o peso da eletricidade sobre a inflação de agosto.

O efeito, porém, é pontual. Como o bônus é aplicado em um único período, a redução registrada em agosto pode ser seguida por uma elevação no mês seguinte, quando o benefício deixa de incidir sobre as faturas.

A energia elétrica residencial já vinha pressionando o orçamento das famílias. Em julho, o item registrou alta de 3,09%, depois de uma elevação de 1,53% em junho, contribuindo para o avanço do grupo Habitação no IPCA.

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Consumo consciente ajuda a reduzir a fatura

Mesmo com o crédito de Itaipu para os consumidores elegíveis, a orientação é manter hábitos de consumo consciente.

Medidas simples, como evitar deixar luzes acesas desnecessariamente, reduzir o tempo de uso de equipamentos que consomem muita energia e utilizar aparelhos de forma eficiente, podem ajudar a diminuir o consumo mensal.

A bandeira amarela funciona justamente como um alerta para esse comportamento: em períodos de maior custo de geração, economizar energia também significa economizar dinheiro.

O que o consumidor deve observar na conta

Ao receber a fatura de agosto, o consumidor deve verificar:

se há cobrança referente à bandeira tarifária amarela;

o consumo registrado em kWh;

se há algum crédito referente ao bônus de Itaipu, para quem se enquadra nos critérios;

os demais encargos, tributos e eventuais reajustes aplicados pela distribuidora.

O cenário de agosto, portanto, combina uma cobrança adicional pela bandeira amarela com um benefício extraordinário decorrente do bônus de Itaipu.

Para o consumidor, o resultado final dependerá do seu nível de consumo, da distribuidora responsável pelo fornecimento e do eventual direito ao crédito.