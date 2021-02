Bandeira preta altera funcionamento das ESFs

Compartilhe















Com o decreto de bandeira preta muitos serviços sofrem alterações na sua forma de funcionamento. Seguindo os protocolos de distanciamento controlado do Governo do Estado, as Equipes de Saúde da Família (ESFs) continuarão atuando com 100% dos profissionais, sem deixar de atender a população, mas com atendimento presencial restrito.

Segundo a Secretaria de Saúde, enquanto durar o decreto de bandeira preta no Estado do Rio Grande do Sul, de sábado (27) até o próximo domingo (07) ficam suspensas as consultas de puericultura, os exames preventivos e mamografias realizar apenas para urgência/emergência e os exames de rotina.

Será mantido o teleatendimento nas Estratégias de Saúde da Família. Já as consultas médicas e de enfermagem serão restritas, orientando-se que os pacientes, se possível, compareçam sem acompanhantes e nos casos de necessidade de acompanhamento, que seja realizada por apenas uma pessoa.

O atendimento odontológico será realizado apenas em casos de consultas de urgência/emergência e as visitas domiciliares estarão condicionadas a avaliação médico/enfermeira. Em todas as unidades haverá realização de atendimentos a pessoas que apresentem sintomas de síndromes gripais.

