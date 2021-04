Bandeira preta tem regras mais brandas e flexibilização de segmentos comerciais; confira as novas regras

Compartilhe















A redução dos casos positivos e de óbitos neste início de abril, ainda não foram suficientes para que o Estado flexibilizasse a bandeira, que é avaliada através do Comitê de crise do Governo do Estado.

Pela segunda vez consecutiva, neste mês todo estado se manteve no risco altíssimo devido à ainda grande pressão sobre a capacidade hospitalar. O que é justificado pela capacidade, principalmente nos leitos UTIs Covid. Em Alegrete, desde o início de março, não há vagas. Embora o pequeno arrefecimento nos casos, muitos pacientes ainda estão fazendo quadros graves e necessitam de suporte ventilatório e/ou intubação.

Porém, mesmo na bandeira preta, o governador Eduardo Leite anunciou, na tarde de ontem(9), mudanças nos protocolos e flexibilizou a abertura de atividades não essenciais como restaurantes e bares. Mercados também podem permanecer abertos por 24 horas com restrições.

Veja as regras

Segunda a sexta:

Saúde, farmácias, construção, veterinários: presencial restrito permitido por 24h

Mercados: presencial restrito permitido por 24h

Restaurantes e bares: presencial restrito a 25% do público entre 5h e 23h (entradas até 22h); delivery entre 22h e 5h; happy hour vedado

Comércio não essencial: presencial restrito entre 5h e 20h; delivery entre 20h e 5h

Academias e serviços religiosos: presencial restrito entre 5h e 22h

Demais serviços: presencial restrito entre 5h e 20h

Sábados, domingos e feriados:

Saúde, farmácias, construção, veterinários: presencial restrito permitido por 24h

Mercados: presencial restrito permitido por 24h

Restaurantes e bares: presencial restrito a 25% do público entre 5h e 16h (entradas até 15h); delivery e pegue e leve entre 15h e 20h; delivery entre 20h e 5h; happy hour vedado

Comércio não essencial: presencial restrito entre 5h e 20h; delivery entre 20h e 5h

Academias e serviços religiosos: presencial restrito entre 5h e 22h

Demais serviços: presencial restrito entre 5h e 20h