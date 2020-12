Bandeira vermelha: comércio segue Decreto Municipal nesta terça-feira

Conforme o Sindicato dos Comerciários de Alegrete, os horários do comércio varejista (lojas), permanece inalterado nesta terça-feira (1º). O fechamento das lojas será 17h.

Uma reunião entre prefeitura e Comitê Covid-19, hoje às 18h, pode alterar o decreto municipal vigente. O novo Decreto Estadual regrou o horário do comércio para às 20h, e pautou novas mudanças, que pode interferir no novo Decreto Municipal.

A expectativa é de que, tão logo encerre a reunião o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, seja elaborado um novo documento. Em contato com o prefeito nesta tarde, o novo Decreto deve sair nesta quarta-feira (2).

A reportagem do PAT entrou em contato com diversas lojas varejistas(serviços não essenciais), e todos foram unânimes quanto ao cumprimento do Decreto municipal vigente nesta terça.

