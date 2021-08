Bandido arromba residência, rouba o que pode e abusa sexualmente da proprietária

Um ato cruel. Uma idosa teve a casa arrombada, foi furtada com valores em espécie, celular, televisor e também foi vítima de abuso.

O crime aconteceu em um bairro localizado na Zona Leste de Alegrete. A reportagem do PAT, não vai colocar detalhes para que a vítima não seja exposta, porém, essa situação chama atenção pela crueldade do ladrão ao ameaçar a vítima com uma faca, ignorando sua idade e tudo que já havia furtado para cometer o abuso sexual.

O homem arrombou a porta da residência da senhora que estava sozinha. Um alerta para todas as pessoas em relação a este ser desumano.

Por muitas vezes o PAT já fez abordagens e a divulgação de situações em que as pessoas acordam com indivíduos dentro de suas residências. Em outros casos, já houve registro de celulares e objetos furtados dos quartos das vítimas que não acordaram e apenas perceberam o furto/arrombamento ao amanhecer. Foram muitos casos, até de residências com crianças pequenas e também adolescentes. Essa situação, esse crime ocorrido na madrugada de terça-feira faz com que as pessoas tenham muito mais atenção em relação à proteção de suas casas. A vítima, neste crime, foi encaminhada à delegacia e posteriormente teve acompanhamento do posto da mulher. Uma ocorrência que choca qualquer um pela barbárie. O autor desse crime covarde, até o momento não foi identificado.