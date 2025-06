Banrisul anuncia suspensão da negativação de produtores rurais por 90 dias

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em reunião extraordinária da diretoria do banco realizada na última quinta-feira (19), o Banrisul decidiu suspender a negativação de todos os produtores com crédito rural no banco.

O prazo para essa interrupção é de 90 dias, válidos a partir da próxima terça-feira (24) em razão do tempo necessário para retirar os negativados dos registros de inadimplência.

A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite. “A decisão do banco do Estado é uma ótima notícia para os homens e mulheres do campo e reforça nosso compromisso de estar ao lado de quem produz.

Esperamos que, neste prazo, novas medidas venham a ser anunciadas pela União em favor dos produtores rurais gaúchos, que tiveram perdas recorrentes nas sucessivas estiagens e enchentes dos últimos anos”, afirmou Leite.

“Nosso objetivo é auxiliar e preservar esse importante setor econômico do Rio Grande do Sul”, destacou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.