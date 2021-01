Banrisul permanece fechado neste início de semana

Compartilhe















Na última quarta-feira(6), depois de um caso positivo confirmado da Covid-19, de uma servidora, a agência do Banrisul, no Centro, fechou. Inicialmente, no atendimento interno e os caixas eletrônicos. Porém, depois da desinfecção o auto atendimento da agência central do banco retornou às 18h do dia 7.

Medidas que mostram que o banco está respeitando as medidas negociadas com o movimento sindical para preservar a saúde dos bancários e conter a disseminação do novo coronavírus. A previsão de retorno era para o início desta semana, mas conforme o comunicado do gerente da agência, Jonathan Reimann, nesta segunda-feira(11), o banco ainda vai permanecer apenas com o auto atendimento.

“O Banrisul Agência do centro em Alegrete, informa que permanecerá sem atendimento interno nesta segunda-feira, pois ainda aguarda o resultado dos testes dos colaboradores. Nova previsão para retorno do atendimento é terça-feira.”- destacou o gerente.

O banco que está fechado, para atendimento interno, tem 33 servidores e 20 mil clientes. Os demais postos de atendimento e a agência da Assis Brasil Banrisul estão atendendo normalmente.