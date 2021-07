Para incentivar a vacinação contra a covid-19, o empresário Fabrício Camargo proprietário do Friends Bar, em Alegrete, lançou uma promoção para os já vacinados: na apresentação do comprovante com a primeira ou já com a segunda dose de qualquer uma das vacinas, o cliente ganha uma caipirinha.

Divulgada nas redes sociais do empreendimento, a ação foi bem aceita pelos frequentadores. O lançamento na quinta atraiu várias pessoas. Em menos de meia hora, 10 clientes apresentaram a carteira. E novos surgiram para conhecer o estabelecimento e aproveitar a promoção.

O empresário argumenta que a ideia é incentivar que mais pessoas tomem a vacina. Camargo acredita que muitas pessoas estão deixando de se vacinar. “Quantas mais pessoas vacinadas ao nosso redor, melhor será”, destacou.

“Quanto mais clientes vacinados, mais seguro é para todos. Vacine-se logo, vacine-se já, e sem escolhas”, frisou um dos primeiros clientes a aprovarem a promoção.

A caipirinha do Friends é um dos xodós do estabelecimento e conforme Fabrício Camargo, a promoção se estende até o próximo dia 30.

Para o empresário alegretense é importante ressaltar que essa ação é em nome do estímulo à vacinação, e não da aglomeração. A casa continua mantendo todos os protocolos de segurança quanto ao distanciamento e limitação de capacidade.