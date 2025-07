Barbeiro de Alegrete se especializa em atendimento humanizado para crianças autistas

Conhecido na área da barbearia, ele tem formação em atendimento humanizado. Nesta semana esteve na APAE Alegrete, onde promoveu uma tarde de corte de cabelo solidário. A instituição agradeceu ao barbeiro Jalisson Oliveira, afirmando que os usuários realizaram cortes de cabelo, melhorando assim sua autoestima.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O profissional explica que a humanização começa em identificar as necessidades da criança, em respeitar os limites e espaço dela, em não ter pressa e não querer impor o que acha. “Eu não sabia o que era autismo até buscar ajuda com Bruna Nogueira para lidar com pessoas quando trabalhava em uma empresa de Alegrete, conta ele.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Foi lá que, por meio de uma criança autista, despertou interesse de querer proporcionar experiência para crianças autistas. Então pesquisei sobre autismo na internet até assistir o curso e durante 3 meses conclui formação na área, desde então passei a estudar muito mais o tema”, conta.

Os atendimentos que ele fazia era para ver o que funcionava e o que não funcionava, levando em consideração as peculiaridades de cada criança. A partir daí foi criando estratégias e fazendo testes.

O que para a maioria é algo comum e rotineiro, para crianças autistas e suas famílias, cortar o cabelo pode ser motivo de grande estresse, pois envolve diversas questões sensoriais que podem desorganizar a criança, a ponto de ser aversivo e doloroso para ela.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Jalisson estava morando e trabalhando em Santa Maria, quando surgiu oportunidade de ajudar famílias atípicas com atendimento humanizado. Foi então que conheceu Jaqueline Copetti da AMA Cepal para falar do seu trabalho e ela abraçou a oportunidade.

É lá que, gratuitamente, o barbeiro atende crianças autista e por meio do professor Alonso Medeiros, estendeu o trabalho para atender todos os alunos da Apae. Além dessa ação, ele trabalha numa conceituada barbearia da cidade, onde faz cortes para crianças especiais e PNE.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com o projeto batizado como Sawabona Kids que significa (eu te respeito, você eu valorizo, você é importante pra mim). “Me solidarizo com o sofrimento das famílias. Minha recompensa é o sorriso e a alegria delas no final de cada atendimento. A inclusão é uma palavra bonita, mas pouco praticada. Espero que com o meu trabalho possa inspirar outros colegas para que tenhamos mais profissionais habilitados a cortar o cabelo de crianças autistas, também não só na área da beleza, mas que as empresas ofereçam treinamento para os colaboradores, como atender pais e crianças autista. Não é só ter placa nos caixas de mercado anunciando prioridade a autista PCD, mas que saibam atender adequadamente. É na prática que mostramos inclusão”, exorta o profissional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp