Barbeiro sofre fraturas após se enroscar em fios de telefonia no centro de Alegrete

O barbeiro Marcelo Augusto Mardegan, de 27 anos, trafegava de moto na noite de domingo (10) quando, ao entrar na Rua Joaquim Antônio, foi derrubado por fios de telefonia soltos. Ele caiu da moto e sofreu fratura no punho esquerdo e ruptura da clavícula direita.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além das dores e dos gastos iniciais com medicação, Marcelo está apreensivo. Autônomo, ele depende exclusivamente da barbearia para seu sustento e, com as lesões, não tem condições de trabalhar.

O promotor Eduardo Fagundes, responsável por tratar dessas questões, informou que já foram realizados dois mutirões para a retirada de fios — um de forma parcial e outro sem a efetividade esperada. Ele explicou que parte dos fios pertence à operadora Oi, enquanto outros são de serviços de internet contratados de forma irregular, muitas vezes anunciados no Facebook — os chamados “gatos de internet”.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O promotor reforçou que as empresas legalizadas que prestam esse tipo de serviço devem manter placas de identificação nos cabos. Segundo ele, houve reunião com a RGE, proprietária dos postes, já que as empresas de telefonia utilizam essa estrutura para instalar os fios. Existe a possibilidade de que fios sem identificação de empresas autorizadas sejam cortados, informou o Dr. Eduardo.