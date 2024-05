Barco de MC Gui afunda durante resgate no RS e cantor é socorrido por bombeiros

MC Gui, conhecido cantor de funk, deslocou-se para o Rio Grande do Sul para auxiliar nas operações de resgate das vítimas das enchentes que assolam o estado. Por meio de suas redes sociais, tem compartilhado detalhes das ações de ajuda, destacando especialmente o resgate de animais.

Durante uma dessas operações de resgate, MC Gui relatou aos seus seguidores que o barco em que estava acabou afundando. No entanto, foi salvo pelos bombeiros, que surgiram ao seu lado em uma foto compartilhada nas redes sociais. Apesar do susto, o cantor ressaltou que muitos animais, incluindo cachorros, gatos e outros, puderam ser resgatados com sucesso.

A atuação de MC Gui e sua equipe no auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul demonstra um esforço conjunto para amenizar os impactos dessa tragédia na região. Ações como essa evidenciam a importância da solidariedade e do trabalho em equipe em momentos de crise.

