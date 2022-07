“Barracos” nas madrugadas da cidade viralizam na web

Dois vídeos viralizaram nos grupos de whatsApp, no sábado(23). Nas imagens, em um posto de combustíveis, pelo que se percebe, em frente a loja de conveniência, duas mulheres se agridem. Na sequência, os ânimos ficam alterados em relação a alguns homens que estão no local e tentam intervir na briga das mulheres e acabam discutindo também.

Algumas testemunhas disseram ao PAT que os envolvidos são universitários. A Brigada Militar não foi acionada e também não houve registro de pessoas feridas. Com a tecnologia à disposição de todos, isto é, com celulares, entre outras opções, todas as situações que extrapolam e geram divergências, brigas e fatos pitorescos ou peculiares, sempre há quem filme e as imagens acabam viralizando.

Em algumas ocorrências, há quem use das críticas para contestar a ação dos fotógrafos e “paparazzis”, pois a filmagem fica acima de atitudes racionais e também responsável como salvar vidas ou acionar os órgão de saúde ou de segurança.