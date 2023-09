Barragens recuperam capacidade hídrica e produtores iniciam em breve o plantio do arroz

Com o elevado nível de chuvas do mês de setembro, aqui em Alegrete, de acordo com o presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, as barragens, praticamente recuperaram a capacidade hídrica no Município. – Diz que os produtores estão com a área pronta, mas o problema agora é para iniciar o plantio, porque eles aguardam “dar piso” para entrar nas lavouras e semear a safra deste ano, atesta.

A previsão é de que Alegrete produza mais 54mil ha de arroz irrigado nesta safra, mantendo a média de uma boa produção por hectare. Várias localidades do interior concentram lavouras de arroz e têm grandes barragens em Alegrete.