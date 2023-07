Batalhão ambiental monta operação para resgatar bugiu em escola

Na última quarta-feira(28), uma equipe do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete, foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo a presença de um animal silvestre em uma escola da rede estadual de ensino. A diretora do estabelecimento havia informado sobre a frequência de um bugio (Alouatta), o que levantava preocupações em relação à segurança dos alunos e aos possíveis danos causados pelo animal.

Os policiais se dirigiram à escola para verificar a situação e tomar as medidas necessárias. Reconhecendo a importância de preservar a vida do animal e considerando a possibilidade de reinseri-lo em seu habitat natural, a equipe solicitou o apoio de uma médica veterinária especializada em fauna silvestre.

Com a chegada da profissional, foram realizadas avaliações das condições do bugio para garantir sua saúde e bem-estar durante o processo de captura. Esse cuidado é fundamental para preservar a integridade do animal e possibilitar sua soltura em um ambiente adequado.

A ação conjunta entre os policiais militares do 2º Batalhão Ambiental e a médica veterinária resultou na captura segura do bugio, que passará por uma avaliação mais detalhada antes de ser reintroduzido em seu habitat natural.

O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete desempenha um papel fundamental na preservação e proteção do meio ambiente, trabalhando em estreita colaboração com especialistas e instituições dedicadas à conservação da fauna e flora. A ação realizada pelos policiais nessa ocorrência demonstra o comprometimento da corporação com a segurança da população e com a preservação da biodiversidade local.

É importante ressaltar a conscientização da sociedade sobre a necessidade de preservar os animais silvestres e denunciar casos de maus-tratos ou situações em que essas espécies estejam em risco. A colaboração entre a população e as autoridades é fundamental para garantir a proteção desses animais e o equilíbrio dos ecossistemas.