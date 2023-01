Batalhão de Engenharia tem novo subcomandante em 2023

Após dois anos, o Coronel Marinho transmitiu o cargo ao Major Taniguti, que a partir de agora, exercerá esta função chave no Comando do Batalhão. O evento contou com uma solenidade típica de passagem de comando no exército brasileira. Uma formatura e um desfile da tropa de engenharia foi destaque na troca dos militares.

Major Taniguti (à direita)

O Subcomandante da unidade é o principal auxiliar e substituto imediato do Comandante, seu intermediário na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, à instrução e aos serviços gerais, cuja execução cumpre-lhe fiscalizar e em outras concernentes à rotina da unidade, utilizando a experiência, conhecimento, motivação e liderança adquiridos ao longo da carreira militar.

Veículo está captando imagens 360° para mapear todas as edificações de Alegrete

Nesse posto assume em 2023 o Major Taniguti, que ao lado do coronel Alessandro comandante do 12º BE estarão à frente da coordenação do batalhão de engenharia em Alegrete.

Comandante Alessandro agradeceu o empenho do coronel Marinho, que parte de Alegrete para outra missão militar.

Fotos: 12º BE