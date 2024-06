Batalhão do Choque confirma assalto a carro-forte próximo ao aeroporto de Caxias do Sul

Share on Email

Uma assalto a carro-forte aconteceu próximo ao aeroporto de Caxias do Sul na noite desta quarta-feira (19). De acordo com o Batalhão do Choque da Brigada Militar, criminosos teriam tentado roubar o veículo de transporte de valores próximo ao aeroporto Hugo Cantergiani.

Além da BM, a Polícia Federal e a Polícia Civil também atendem a ocorrência. Segundo o delegado da PF Noerci da Silva Melo, houve troca de tiros entre policiais militares e assaltantes. As equipes da PF foram ao local por volta de 20h.

Duas ambulâncias do Samu também foram acionadas. Ao menos um dos suspeitos do crime estaria ferido. O Corpo de Bombeiros chegou a bloquear a Avenida Salgado Filho que dá acesso ao aeroporto.

O diretor do aeroporto, Mauricio D’Avila, confirmou o caso, mas não disse se a carga do estaria chegando ou deixando o local.

Fonte: GZH