BBB24: Alegrete terá telão para acompanhar Paredão de Matteus nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20), a partir das 19h, o ponto de encontro será o Centro Cultural de Alegrete. O guri do Alegrete está na primeira berlinda, neste nono Paredão ao lado de Deniziane e Fernanda. Para apoiá-lo e mostrar a força do Baita chão, todos estão convidados a se reunirem na frente do Centro Cultural para assistir ao programa.

Corpos de pai e filho são localizados no Rio Ibicuí

Conforme entrevista ao PAT nesta manhã (19), Luciane Amaral, que estava acompanhada de Oswaldo Ferrari, responsável pelas mídias sociais do BBB gaúcho, Matteus Amaral, pontuou que terá várias atrações musicais locais, além de erva-mate. O pedido é para que os conterrâneos peguem suas cadeiras e façam a diferença, demonstrando o apoio ao guri que está enchendo todos de orgulho com sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

Atenção: Nos paredões iniciais do BBB 24, a votação era para quem desejava ficar. Porém, a partir do sétimo paredão, a votação volta ao tradicional voto para eliminar!

Lembrando que o BBB 24 traz um novo formato de votação: o Voto único e o Voto da torcida. O voto da torcida é o mesmo de sempre: você pode votar quantas vezes quiser, sem limite. O voto único é diferente: você só pode votar uma vez por CPF. A média ponderada entre esses dois tipos de voto determinará o resultado final do paredão.

A permanência de Matteus na casa mais vigiada do Brasil agora depende do voto do público. Mas, atenção: o público votará em quem deseja sair do programa #fora fernanda.

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de “Entrar” no canto superior direito da tela e procurar por “Cadastre-se”.

Então, siga os passos:

• Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial);

• Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo);

• Clique em quem você gostaria que continuasse no programa;

• Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login;

• Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação;

• Marque a opção “Sou humano” e a confirmação do voto irá aparecer na tela.