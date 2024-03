BBB24: Estratégias e rivalidades ‘esquentam’ a formação do novo paredão

Neste domingo, 10 de março, os ânimos estão a flor da pele no Big Brother Brasil 24 com a tão esperada formação do décimo segundo paredão. A noite já começa com Lucas Henrique emparedado devido às consequências da Prova do Líder.

O brother venceu a Prova do Anjo e terá o poder de imunizar um participante. Além disso, Buda conquistou o Poder Coringa, intitulado Poder Absurdo, e também terá o direito de imunizar alguém que está na mira do Líder. A Líder Beatriz selecionou Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele como possíveis alvos.

Raízes e gratidão: Matteus se emociona ao cantar ‘Cadela Baia’ no BBB 24

Após a imunização do vencedor da Prova do Anjo e do detentor do Poder Coringa, restarão quatro opções de indicação direta ao paredão pela Líder. A casa então realiza suas votações, e o participante mais votado também estará na berlinda.

O último emparedado será escolhido entre os imunizados pelo dono do Poder Coringa, que terá o direito de indicar mais um participante para a berlinda.

Alunas do Ensino Médio do Emílio Zuñeda destacam mulheres com peça de teatro

Com o paredão formado, os três brothers, excluindo o indicado pelo Líder, disputarão a Prova Bate e Volta, onde apenas um conseguirá se salvar da eliminação.