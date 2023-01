Bebê de 8 meses é hospitalizado em estado grave após acidente na freeway

Três pessoas que estavam em um caminhão ficaram feridas após o veículo bater contra a estrutura de um viaduto na freeway, em Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a madrugada deste sábado (14).

Entre as pessoas, estava um bebê de 8 meses, que foi internado em estado grave no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e um homem e uma mulher, que receberam atendimento médico no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF não confirma se os três têm relação de parentesco. O bebê deve ser transferido para outro hospital devido à gravidade dos ferimentos.

A PRF apurou que o acidente aconteceu na altura do km 55 da rodovia. O caminhão transitava no sentido Capital-Interior quando bateu contra a estrutura do viaduto, invadiu a pista contrária e tombou sobre a pista. A suspeita da PRF é que o motorista tenha dormido ao volante. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente.

O caminhão transportava mangas. Devido ao vazamento de óleo e ao trabalho para retirada do veículo do local, o trânsito foi completamente bloqueado no sentido Capital-Interior da freeway.

A PRF divulgou que o pedágio de Gravataí foi fechado no sentido leste e o trânsito foi desviado pela RS-118. Os motoristas podem usar o desvio ingressando pela saída do km 74 (no viaduto da RS-118) ou do km 68.