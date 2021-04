Bebê internado na UTi NEO e transferido para o Instituto de Cardiologia, não resistiu às complicações no sistema cardíaco

Compartilhe















Bebê de Rosário do Sul que passou pela UTI Neonatal de Alegrete e foi transladado em UTI aérea para Porto Alegre, não resistiu e faleceu na segunda-feira(5).

No último dia 26 de março, o PAT, fez uma abordagem sobre o translado de um bebê recém nascido, de Rosário do Sul, que nasceu com uma cardiopatia grave e veio para a UTI Neo Natal de Alegrete em estado grave. Ele permaneceu dois dias na Neonatal, quando foi feito o diagnóstico, seu estado de saúde foi estabilizado e o bebê foi transferido para o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre no dia 25.

De acordo com pediatra, Marilene Campagnolo, chefe da UTI, o menino foi diagnosticado, em exame ainda aqui em Alegrete, com transposição de grandes vasos. A sua transferência foi agilizada pelo Estado, e realizada pela UTI móvel, de avião para o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre onde iria passar por cirurgia.

A família, neste período, realizou várias ações para auxiliar no tratamento e uma grande corrente de fé e orações se formou. Porém, nesta tarde, a reportagem ficou sabendo através das redes sociais dos pais do menino que ele foi um grande guerreiro, mas não resistiu às complicações e faleceu nesta segunda-feira(5). “Meu guerreiro se entregou, mas sei que tu lutou até o último minuto meu filho, que Deus te receba de braços abertos, te amaremos eternamente”- descreveu o pai Jair Rodrigues. Já a mãe Adriéli Pinto fez a seguinte declaração em sua rede social:Meu guerreiro foi morar com Deus.Tu foi forte a todo momento meu filho, sinto orgulho de ti por ter lutado tanto pela vida, Deus fez tu parar de sofre e te levou pra junto dele. Te amarei até a última batida do meu coração, meu menino”. Isaac Pereira Mendes nasceu no dia 22 de março.