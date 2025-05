Bebê não saiu da maternidade vestida de prenda porque nasceu maior que o vestido — com mais de 5 quilos

O nascimento de um bebê é sempre motivo de alegria e emoção. E para família Souza Jaques o nascimento da primeira filha foi de forma redobrada. Os pais Liandra e Felipe sabiam que a filha seria grande, mas não imaginavam que ela pesaria mais 5 quilos e quem nem mesmo recém nascida nunca usaria fralda RN.

Martina é a primeira filha do casal que esta junto há 13 anos e o seu nascimento surpreendeu a equipe que fez o parto na Santa Casa de Alegrete pelo tamanho que ela nasceu no último dia 24 de abril, com, 50cm e 5,305 g. Além ser uma super menina pelo tamanho, a primogênita do casal nasceu no dia da mãe como um presente à Liandra.

-Na cesária, quando puxaram ela eu disse, meu Deus que big bebê a minha filha. Foi uma emoção enorme ver a nenem e por saber que tudo está normal com nossa Martina, atesta a mãe.

Liandra diz que mandaram fazer um vestido para sair do hospital com ela vestida de prenda, mas devido ao tamanho da Martina não serviu nos ombros e vão mandar fazer outro vestido.

A super bebê já está em casa e usando fralda tamanho M e o pai diz que muitas roupinhas de inverno os casacos ficaram pequenos e vão ter comprar.

A mãe de 27 anos conta que a gestão foi normal ate o sétimo mês quando descobriu uma diabete gestacional que a preocupou muito, porém com rígido acompanhamento médico tudo foi controlado e ela e fila não tem mais resquício da doença. – Eu já me sentia cansada e, no últimos meses, foi recomendado repouso, porque ninguém imaginava que seria devido ao peso que eu carregava na barriga, relata.

A orgulhosa mãe conta que agora é cuidar, paparicar, amamentar muito, pois já sabe que me breve a Martina vai estar como já estivesse com 2 meses diz rindo Liandra.