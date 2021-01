Bebê só deixa a Santa Casa se conseguir um aparelho para respirar

Compartilhe















O guerreiro Pedro Eliel da Silva Pedroso precisa da ajuda da comunidade alegretense para sair do hospital e, finalmente ir para casa com os pais. Com dois meses, ele está hospitalizado na Santa Casa de Alegrete devido à necessidade de usar um aspirador de vias aéreas para frequentes aspirações, no mínimo a cada três horas.

Segundo a mãe de pedro Eliel, o filho nasceu em novembro com anomalias entre a mandíbula com a base do crânio. Ao nascer, o bebê foi muito valente pois teve duas paradas cardíacas e os médicos não desistiram, assim como ele, e fizeram o possível até que a reanimação teve sucesso.

Devido a má formação, o bebê não consegue se alimentar através do peito ou mamadeira, pois não consegue sugar ou engolir. Por esse motivo, tem dificuldade de respirar e precisa do aspirador, em razão da sonda que usa para o alimento. Além da necessidade do aspirador, também tem o leite que é especial e com valor bem expressivo. “Todo o custo com ele é bem elevado e não temos condições de mantê-lo em casa sem o leite especial e o aspirador. meu sonho é ter meu filho em nossa casa, desde que nasceu, não saiu do hospital. Logo depois do parto, fomos transferidos para Porto Alegre onde meu bebê passou por vários procedimentos. Ele teria que fazer uma cirurgia, mas no final os médicos disseram que ele é pequeno e o risco é muito grande. Ficamos em Porto Alegrete de 25 de novembro até 23 de janeiro, quando retornamos para Santa Casa de Alegrete” – comentou a mãe Andressa Silva Campelli.

A luta dos pais é conseguir o valor em torno de 500 reais para o aspirador, além de doações para que consigam comprar o leite que é especial, o valor de cada lata é em torno de 100 reais. “Estamos fazendo esse apelo para comunidade pois estamos com receio dele ficar no hospital em razão do vírus(Covid) . É muito perigoso pra nós, eu e ele que estamos aqui”- disse Andressa.

Quem quiser auxiliar pode entrar em contato através do número 55 99973-5802 – Andressa ou – depósito na Conta poupança da Caixa Econômica Federal – 0455 – AG , 013 – poupança, 00078227-7 – conta – o depósito será em nome de Andressa Silva Campelli.