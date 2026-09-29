Bebês prematuros são transferidos de Santiago para a UTI Neonatal de Alegrete

O temporal que atingiu diferentes pontos da região no sábado, 26 de setembro, provocou impactos também na área da saúde. Em Santiago, o Grupo Hospitalar Santiago (GHS) foi fortemente atingido pelo temporal de granizo, o que levou à transferência de bebês prematuros que estavam internados na unidade hospitalar.

Em Alegrete, a equipe da UTI Neonatal da Santa Casa foi mobilizada para receber os pacientes. Segundo a pediatra Dra. Marilene Campagolo, chefe da unidade neonatal, atualmente a estrutura acolhe dois bebês transferidos em decorrência da situação: um de Santiago e outro de Jaguari, que recebiam atendimento no hospital atingido pelo temporal.

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A médica explica que a equipe da UTI Neonatal está preparada para garantir a continuidade do atendimento aos recém-nascidos e também para receber outros pacientes, caso haja necessidade.

“A equipe está acolhendo e preparada para o atendimento de todos os prematuros que estão na unidade em Alegrete”, destaca a pediatra.

Além da estrutura específica da UTI Neonatal, a Santa Casa de Alegrete conta com equipes de diferentes áreas e serviços especializados que podem dar suporte em situações que demandem atendimento hospitalar.

A transferência dos bebês evidencia, ainda, a integração dos serviços de saúde da região. A Santa Casa de Alegrete já recebe pacientes de outros municípios para atendimentos médicos, exames e procedimentos em diferentes especialidades.

Com os efeitos do temporal atingindo municípios da Fronteira Oeste e da região Central, a estrutura hospitalar regional passa a ter papel importante na manutenção da assistência aos pacientes que necessitam ser transferidos temporariamente de suas cidades de origem.

A prioridade, neste momento, é assegurar a continuidade e a segurança do atendimento aos recém-nascidos transferidos, enquanto as condições do hospital atingido pelo temporal são avaliadas e os serviços de saúde da região se reorganizam diante dos impactos do fenômeno meteorológico.