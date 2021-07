Benção das Sementes será com restrições devido à pandemia

Já vai para dois anos que a Festa da Benção das Sementes não é realizada em Alegrete.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora Conquistadora o evento reunia, em três dias, antes da pandemia sempre no mês de agosto, centenas de pessoas na sede da Igreja e salão na Avenida República Riograndense.

Este ano o evento será no dia 1 de agosto com a realização da missa as 10h, com o distanciamento e exigidos exigidos pelos protocolos.

Logo após acontecerá a carreata saindo de frente da Matriz Conquistadora percorrendo as principais ruas da cidade. Depois, quando retornarem os veículos serão abençoados pelo padre Vanderlei Almeida – Pároco da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

A benção das sementes terá também um risoto servido ao meio-dia ao preço de 10 reais somente para quem quiser levar para a casa.