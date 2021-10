Benefícios da cerveja

Share on Email

Churrasco, cerveja e pagode define quase todo o povo brasileiro. De acordo com pesquisas realizadas no Chile, o consumo regular e responsável de cerveja diminui o estresse e melhora a eficiência do metabolismo em dietas ricas em gordura. É claro que tudo em excesso faz mal, o segredo para aproveitar todos os benefícios está na dose.

Estudos apontam que a cerveja, além de ser a bebida alcoólica mais consumida no mundo, é a que rende mais lucro para as empresas. Bateu a curiosidade? Confira abaixo a lista de benefícios que a “ceva” pode trazer:

PREVINE DOENÇAS CARDÍACAS

Pesquisadores espanhóis afirmam que o consumo de cerveja reduz em até 42% as chances de ter problemas cardíacos e melhora a saúde cardiovascular.

PREVINE O ALZHEIMER

Estudo feito pela Universidade de Alcala, na Espanha, afirma que a bebida ajuda a prevenir a doença. A cerveja contém alto teor de silício que protege o cérebro contra os malefícios causados pelo alumínio no corpo (a última causa do Alzheimer descoberta), diminuindo as chances de contrair a doença.

REDUS O ESTRESSE E COMBATE A INSÔNIA

De acordo com a Clínica Mayo, localizada nos EUA, a cerveja contém ácido nicotínico e lactoflavina, que ajudam a ter uma boa noite de sono e a relaxar os pés, além de reduzir o nível de estresse.

PELE E CABELO MAIS BONITOS

Isso mesmo! As vitaminas e antioxidantes presentes na cerveja ajudam a remover as impurezas da pele e estimula o crescimento das células. Outra curiosidade, é que ela contém vitamina B que ajuda a minimizar os sintomas da TPM e a prevenir o câncer de cólon.

OSSOS MAIS FORTES

Novamente, o silício presente tanto na cerveja quanto no vinho, ajudam na densidade óssea. Descoberta feita pela Universidade Tufts, nos EUA.

SISTEMA IMUNOLÓGICO MAIS FORTE

A Universidade de Oregon, nos EUA, afirma que o consumo de até dois copos de cerveja ajuda no fortalecimento da imunidade, evitando infecções.

COMBATE A PEDRAS NOS RINS

Estudo realizado na Finlândia descobriu que uma a duas cervejas por dia diminuem as chances de desenvolver pedras nos rins em 40%, por causa do lúpulo. Outra curiosidade, é que ajuda na redução do desenvolvimento da catarata, pois fortalece o sistema imunológico.

PREVINE DERRAMES

A Associação Americana de Derrame afirmou que as pessoas que consumem cerveja de forma moderada diminuem em 50% as chances de sofrerem um AVC, pois a bebida previne a formação de coágulos nas artérias.

MELHOR DIGESTÃO

Devido à alta quantidade de fibras presente na cerveja, ela acaba auxiliando no funcionamento do intestino de forma saudável, sem agredir os órgãos.

COLESTEROL

A famosa Universidade de Harvard realizou um estudo sobre o uso moderado de álcool e concluiu que ajuda no incremento do colesterol bom, consequentemente, reduz o nível de colesterol ruim.

É importante lembrar que o consumo exagerado causa reações contrárias, não sendo benéfico á saúde.

Por Geovanna Valério Lipa