Benefícios sociais injetam milhões na economia de Alegrete: quem são os beneficiados?

Com recursos provenientes dos governos federal e estadual, programas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o emergencial Volta por Cima não apenas garantem a sobrevivência de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também movimentam a economia local com cifras expressivas.

CRAS é a porta de entrada para quem mais precisa

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é o ponto de apoio para quem precisa de orientação, acompanhamento e acesso a programas sociais em Alegrete. É por meio do CRAS que milhares de famílias são cadastradas no CadÚnico — porta de entrada para políticas como o Bolsa Família e o BPC, além de encaminhamentos para programas estaduais e emergenciais.

Atualmente, o município tem cerca de 12.347 famílias registradas no CadÚnico, o que dá a dimensão da importância das políticas públicas de transferência de renda na cidade.

Mais de R$ 7 milhões por mês em benefícios federais

Os programas assistenciais federais têm forte presença no dia a dia dos alegretenses. O Bolsa Família, por exemplo, atende 3.678 famílias no município, com uma média mensal de R$ 665,85 por núcleo familiar. Isso representa uma injeção de aproximadamente R$ 2,4 milhões por mês no comércio e serviços locais — dinheiro que circula diretamente em supermercados, farmácias, açougues e no transporte.

Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é concedido a 3.291 pessoas, entre elas 2.028 com deficiência e 1.263 idosos em situação de extrema pobreza. O valor mensal total repassado pelo BPC é de R$ 4.995.804,96 — quase o equivalente à folha de pagamento mensal dos servidores da Prefeitura de Alegrete, que gira em torno de R$ 9,8 milhões.

Somados, apenas Bolsa Família e BPC fazem circular mais de R$ 7,4 milhões mensais na economia local.

Volta por Cima: auxílio estadual em tempos de calamidade

Em paralelo ao apoio federal, o governo do Estado do Rio Grande do Sul criou o programa Volta por Cima como resposta à série de enchentes e desastres naturais ocorridos em 2023 e 2024. Alegrete foi uma das cidades contempladas pelas ações emergenciais, com famílias beneficiadas pelo pagamento único de R$ 2.500, voltado à reconstrução da vida após a perda de bens.

No total, o programa repassou mais de R$ 250 milhões em todo o Estado, alcançando mais de 100 mil famílias. Em 2023, R$ 37 milhões foram direcionados para 23.533 famílias, com repasses diretamente nas contas bancárias das pessoas afetadas. Embora os dados não especifiquem o total destinado exclusivamente a Alegrete, sabe-se que a cidade esteve entre as regiões beneficiadas.

Quem são os beneficiários?

Embora os dados detalhados por município nem sempre estejam disponíveis, é possível traçar o perfil médio dos beneficiários a partir das informações do CadÚnico e das macrorregiões de saúde.

A maioria dos beneficiários em Alegrete são:

Mulheres, em especial mães solo com filhos pequenos;

Idosos acima dos 65 anos, que vivem com renda inferior a um salário mínimo;

Pessoas com deficiência permanente, sem condições de se manterem financeiramente;

Famílias com baixa ou nenhuma escolaridade formal;

Jovens de até 24 anos que integram núcleos familiares vulneráveis.

O recorte da Macrorregião de Saúde Centro-Oeste, que inclui Alegrete, revela que 51,4% da população são mulheres e cerca de 20,3% têm mais de 60 anos. A tendência é de uma população em envelhecimento, com aumento expressivo de pessoas acima dos 80 anos e uma base jovem cada vez mais vulnerável — o que reforça a importância de políticas públicas continuadas.

Muito além da assistência: movimentando a economia local

Os recursos transferidos por meio de benefícios sociais não representam apenas alívio para quem recebe — eles são fundamentais para a sobrevivência da economia local. Famílias que recebem o Bolsa Família, por exemplo, gastam a maior parte do valor em itens de primeira necessidade, movimentando o pequeno comércio, supermercados, feiras e farmácias. Já o BPC, em sua maioria direcionado a idosos, sustenta despesas básicas com medicamentos, alimentação e cuidados domésticos.

Essa circulação de dinheiro gera empregos indiretos, aquece setores fragilizados da economia e serve como amortecedor social em momentos de crise.

O que falta?

Apesar do impacto positivo, ainda faltam dados públicos organizados e transparentes sobre o perfil completo dos beneficiários em Alegrete. Informações como grau de instrução, composição familiar e local de moradia poderiam ajudar a estruturar políticas públicas ainda mais eficazes e direcionadas.

Da mesma forma, a continuidade e ampliação de programas estaduais e federais depende da atualização constante do CadÚnico e da articulação entre o CRAS local e as esferas governamentais. Em tempos de emergência climática e crise econômica, a rede de proteção social é não apenas essencial — é vital.

