Bento Gonçalves confirma primeiro caso de coronavírus; paciente não é morador da cidade

Segundo a secretaria de saúde do município, o paciente é um homem, de 63 anos, que não é morador da cidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele é de Serafina Côrrea.

O homem teria chegado ao Hospital Tacchini, na sexta-feira (13), com suspeita de coronavírus e foi internado.

Na manhã desta quarta, um laboratório parceiro do hospital colheu o exame que testou positivo para o novo coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen-RS) realizou a contraprova que também deu positivo e foi divulgada na noite desta quarta.