Benzedores iniciam medição de pressão arterial antes e depois do benzimento

Seguindo a orientação trazida do 18° Encontro Holístico Brasileiro, o grupo de benzedeiras e benzedores de Alegrete, por meio da AFAUMISMA, iniciou a medição de Pressão Arterial das pessoas que vão se benzer no CTG Farroupilha às quartas- feiras.

O objetivo e certificar o quanto a energia transmitida pelas benzeduras age em cada pessoa e na pressão arterial. Nádia Miletto, que lidera o gripo, diz que isso em outras experiência tem se mostrado positivo. Ela diz que na última quarta(12), contaram com o apoio da Técnica de Enfermagem Gelcira Macedo que aceitou o convite e monitorou a PA antes e após das benzeduras. Ficou comprovado que quase 100% das pessoas tiveram uma melhora significativa da PA por se sentirem mais tranquilas.

-Isso nos dá a certeza de que precisamos ampliar o Cuidado Integrativo às pessoas na comunidade, atesta Miletto.

As benzeduras acontecem sempre às quartas -feiras a partir das 14h, em um dos galpões do CTG Farroupilha onde voluntários se disponibilizam a realizar esta atividade em que um singela contribuição pode ser feita, para a compra de incensos, velas, óleos e carvão usado nas benzeduras com brasa.