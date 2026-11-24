Evento reuniu mais de 100 pessoas, contou com o apoio de quase 20 patrocinadores e arrecadou recursos para ações beneficentes de Natal.

O Bethel nº 16 Hera, das Filhas de Jó Internacional, realizou no sábado, 21 de novembro, o desfile filantrópico Moda que Transforma, na sede da OAB Subseção Alegrete. A iniciativa reuniu mais de 100 pessoas e contou com o apoio de quase 20 patrocinadores, com o objetivo de arrecadar recursos para ações beneficentes de Natal e fortalecer as atividades da organização juvenil no município.

O evento foi idealizado pelas integrantes da Gestão 2026/02, sob a liderança da Honorável Rainha Alice Varalo Montes D’Oca, com o apoio do Conselho Guardião e das famílias das participantes.

A programação teve a participação da Loja Armazém, parceira especial da iniciativa, que apresentou looks de sua coleção primavera/verão 2027. Após o desfile, os convidados participaram de um coffee break, promovendo um momento de integração entre as participantes, apoiadores e comunidade.

Os recursos arrecadados serão destinados à realização de ações filantrópicas de Natal, voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Parte da arrecadação também contribuirá para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Bethel nº 16 Hera.

Além do propósito beneficente, a iniciativa buscou ampliar o conhecimento da comunidade sobre o trabalho das Filhas de Jó Internacional, organização que promove a formação de jovens lideranças e incentiva valores como amizade, respeito, responsabilidade e solidariedade.

A realização do desfile contou com a colaboração de empresas e apoiadores de diferentes segmentos de Alegrete, além do envolvimento da OAB Subseção Alegrete, do Conselho Guardião e das famílias das integrantes.

Ao final, a organização agradeceu aos patrocinadores, à Loja Armazém, à OAB Alegrete e a todas as pessoas que contribuíram para a realização do evento.

Com a participação da comunidade e o envolvimento das jovens integrantes, o Moda que Transforma uniu a apresentação de tendências da moda a uma iniciativa de mobilização social, com recursos destinados a ações solidárias no período natalino.