Bets podem chegar ao fim nos próximos dias com possível proibição do governo

As apostas online, conhecidas como bets, voltaram ao centro do debate no Brasil diante da possibilidade de uma mudança nas regras do setor. O governo federal discute a adoção de uma Medida Provisória (MP) que poderá restringir ou até proibir as plataformas de apostas no país.

Até o momento, porém, os detalhes da medida ainda dependem da decisão final do governo. Entre as alternativas que vêm sendo discutidas estão uma proibição mais ampla das apostas online, restrições à publicidade e o veto a determinados jogos de cassino virtual, como o chamado “Jogo do Tigrinho”. Segundo informações divulgadas nesta semana, a possibilidade de uma proibição total também passou a ser considerada.

A discussão acontece depois de o Brasil ter criado um marco regulatório para o setor. A Lei nº 14.790/2023 regulamentou as apostas de quota fixa e incluiu os jogos online nessa modalidade. Desde janeiro de 2025, somente empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda podem operar nacionalmente, utilizando endereços com a extensão “.bet.br”.

Apostas e os impactos para os jogadores

O crescimento das plataformas também trouxe discussões relacionadas ao uso problemático das apostas e ao endividamento. O Ministério da Saúde lançou, em julho deste ano, uma campanha nacional de prevenção aos danos das apostas online, alertando para os riscos do uso problemático e divulgando serviços de acolhimento e tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O assunto ganhou espaço porque parte dos usuários utiliza dinheiro que não possui, contrai dívidas e passa a apostar na tentativa de recuperar valores perdidos. Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que sua disposição pessoal é acabar com as bets e relacionou o tema ao endividamento de famílias e ao uso compulsivo das plataformas.

Em uma de suas declarações sobre o assunto, Lula afirmou que há pessoas “vendendo o que não tem” para continuar apostando, na expectativa de enriquecer rapidamente.

Setor também movimenta o futebol

A possível mudança nas regras provocou reação no futebol brasileiro. Clubes e federações divulgaram um manifesto defendendo a manutenção do mercado regulado e afirmando que as empresas de apostas se tornaram uma importante fonte de receita para equipes de diferentes divisões. Segundo o documento, uma alteração abrupta poderia afetar contratos de patrocínio e o planejamento financeiro dos clubes.

O tema ganhou ainda mais dimensão nos últimos dias. Segundo reportagens recentes, clubes passaram a discutir alternativas diante da possibilidade de restrições e algumas empresas de apostas já notificaram equipes sobre possíveis impactos em contratos comerciais caso ocorra uma proibição.

Parte dos dirigentes defende que o caminho seja manter o mercado regulado, reforçando fiscalização e mecanismos de proteção aos usuários. O setor esportivo também teme a perda de receitas provenientes de patrocínios.

Mercado regulado e mercado ilegal

Outro ponto presente na discussão é o risco de crescimento das plataformas não autorizadas. O Ministério da Fazenda vem ampliando as ações de combate ao mercado ilegal. Em setembro, uma nova portaria estabeleceu procedimentos para identificar e interromper transações financeiras ligadas à exploração irregular de apostas.

Os defensores da manutenção do mercado regulado argumentam que a existência de empresas autorizadas permite ao Estado fiscalizar as operações, estabelecer regras de proteção ao consumidor e acompanhar o fluxo financeiro. Já os defensores de restrições mais severas apontam os problemas relacionados ao endividamento e ao uso problemático das plataformas.

Assim, o debate reúne diferentes aspectos: proteção dos apostadores, combate à atividade ilegal, arrecadação, publicidade, contratos esportivos e impactos econômicos.

O que pode acontecer agora

A decisão sobre o futuro das bets ainda está em fase de definição. Informações divulgadas na última quinta-feira (24) apontaram que Lula deve anunciar nos próximos dias uma Medida Provisória sobre o tema, havendo relatos de que o texto poderá prever uma proibição ampla das apostas online. A extensão definitiva das restrições, contudo, depende do conteúdo oficial da medida quando ela for publicada.

Enquanto isso, usuários, empresas, clubes esportivos e diferentes setores da economia acompanham a discussão sobre o futuro de um mercado que, embora tenha sido regulamentado recentemente no país, voltou a enfrentar a possibilidade de sofrer uma mudança profunda nas regras.